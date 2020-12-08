"Бойцов передовой на Донбассе вооружат ружьями для борьбы с беспилотниками", - Хомчак

9 декабря истекает срок действия плана "А" для разрешения конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем.

Главнокомандующий армией Украины Руслан Хомчак в интервью изданию "АрмияInform" рассказал, что вскоре украинским военным на Донбассе выдадут радиоэлектронные ружья для "эффективной борьбы с вражескими беспилотниками (БПЛА)".

"Очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА. Жаль, что сейчас о массовом перевооружении армии, о полном перевооружении бригад, к сожалению, еще не идет", — сказал Хомчак.

Также он добавил, что среди приоритетов развития Минобороны является усиление Военно-Морских сил, и в 2021 они планируют получить береговой ракетный комплекс "Нептун", три американских патрульных катера типа Island, средний разведывательный корабль, малый бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М" и несколько десантно-штурмовых катеров.

Примечательно, что 9 декабря истекает срок действия плана "А", разрешения конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем. В конце ноября секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Фокусу намекнул, что готовится новое решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Несмотря на так называемый "режим тишины" обстрелы на Донбассе продолжаются. В частности, 24 ноября от пули снайпера погиб 31-летний украинский солдат Вячеслав Минкин.

А 29 ноября ВСУ обезвредили диверсионно-разведывательную группу боевиков, которая пыталась заминировать позиции украинских защитников. На том же участке украинская сторона сбила вражеский беспилотник (БПЛА) типа "Гранат", входящий в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2", который диверсанты использовали для разведки и корректировки подхода к позициям ВСУ.