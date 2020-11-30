ВСУ на Донбассе обезвредили диверсионную группу боевиков и сбили вражеский беспилотник

На прошлой неделе российские пропагандистские ресурсы сообщали, что ВСУ якобы подтягивает на линию соприкосновения технику для наступления.

Из утреннего заявления штаба ООС 30 ноября стало известно, что накануне диверсионно-разведывательная группа боевиков предприняла попытку заминировать позиции украинских защитников на Донбассе, которая не увенчалась успехом. На том же участке украинская сторона сбила вражеский беспилотник (БПЛА) типа "Гранат", входящий в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2", который диверсанты использовали для разведки и корректировки подхода к позициям ВСУ. Всего за прошедшие сутки сторона противника четыре раза нарушила договоренности о перемирии от 27 июля 2020 года.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Луганского, подразделение Объединенных сил своевременно обнаружило выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника. Слаженными действиями украинские защитники сорвали попытку вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск. После огневого контакта противник отошел", — сообщили в штабе ООС.

Также в районе Екатериновки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм, а вблизи Попасной — из автоматического станкового гранатомета, ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия

Боевых потерь и ранений среди состава ООС нет. Ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой.

"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", — отметили в штабе ООС.

Примечательно, что на прошлой неделе российские пропагандистские ресурсы сообщали, что ВСУ якобы подтягивает на линию соприкосновения "серьезное количество" техники для наступления. Украинская армия якобы планирует использовать турецкие беспилотники Bayraktar, в окрестностях Николаева якобы производились их тестовые полеты "Байрактаров". А под Горловкой и Донецком якобы скапливаются танковые и артиллерийские подразделения.

Россия, в свою очередь, отправила на оккупированную часть Донбасса очередной так называемый "гуманитарный конвой", сообщил зампостпреда РФ при ООН в Женеве Александр Алимов.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что есть информация о прибытии 10–12 групп снайперов из России. 24 ноября, во время "режима тишины", от пули снайпера на Донбассе погиб 31-летний украинский солдат Вячеслав Минкин.

Срок действия плана "А", разрешения конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем, истекает 9 декабря. Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Фокусу намекнул, что готовится новое решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях.