Возвращение: Зеленский назначил Резниченко главой Днепропетровской ОГА, – СМИ

Валентин Резниченко возглавит область во второй раз за пять лет.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Валентина Резниченко новым главой Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на источники во власти.

Резниченко уже был на этом посту в 2015–2019 годах, сменив Игоря Коломойского. Назначал его на эту должность президент Порошенко, а уволил – Зеленский.

9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение главы ОГА Александра Бондаренко и назначение Резниченко. Последний во время собеседования с членами правительства сказал, что первоочередными шагами в должности он видит сплочение нового облсовета для принятия областного бюджета, борьбу с распространением коронавирусной болезни, завершение реформы децентрализации "не только в виде передачи денег, но и ответственности за результат".

До назначения в Днепр в 2015 году, Резниченко месяц возглавлял Запорожскую ОГА. С 1996 года работал в "Украинском медиа-холдинге" Бориса Ложкина, в 2003 году стал там вице-президентом. Уволился после продажи холдинга в 2013 году.

В сентябре 2020 года Резниченко присоединился к партии "Пропозиция", известной также как "партия мэров". Он был был первым номером в списке от этой партии в Днепропетровский областной совет.