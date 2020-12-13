В Киевской области "Слуга народа" избил главу ОТО, - СМИ

Драка произошла накануне голосования за секретаря Белоцерковского горсовета.

Издание "Без табу" со ссылкой на свои источники и выписку из Единого реестра досудебных расследований сообщило, что 9 декабря в Белой Церкви Киевской области якобы произошла драка между Дмитрием Киришуном, главой фракции "Слуга народа" в Белоцерковском горсовете, и Виталием Гринчуком, главой Узинской объединенной территориальной общины (ОТО) Белоцерковского района.

По информации издания, драка состоялась возле церкви "Марии Магдалины", которая находится на ул. Школьная. Дмитрий Киришун якобы из-за спины напал на Виталия Гринчука и нанес ему "телесные повреждения".

"Без табу" со ссылкой на источник рассказало, что драка произошла накануне голосования за кадровые вопросы в Белоцерковском горсовете. "Слуга народа" якобы хотел, чтобы Гринчук, имеющий влияние на определенных депутатов в Белой Церкви, попросил их проголосовать за кандидатуру Киришуна на должность секретаря горсовета.

Из-за этого конфликта глава Узинской ОТО якобы подал заявление в полицию.

Издание "Моя Київщина" сообщило, что 10 декабря Киришуна все же избрали секретарем Белоцерковского горсовета.

По информации ЦИК, Киришун баллотировался в Белоцерковский горсовет как первый номер в списке партии "Слуга народа", а Гринчук победил на выборах главы Узинской ОТО как самовыдвиженец.

Напомним, в середине ноября глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что перед формированием списков на местные выборы они проводили внутрипартийную проверку потенциальных кандидатов, однако, несмотря на это, в списки могли попасть люди с "плохими намерениями". Он сказал, что на местных выборах представители их партии получили около 6 100 мандатов в местных советах, и за год "точно появится пару" человек, "которых надо будет отзывать".

Отметим, 10 ноября стало известно, что правоохранители задержали на взятке главу Воловецкой ОТГ Михаила Попелича, который выиграл выборы как выдвиженец от "Слуги народа".