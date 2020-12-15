Нелю Штепу выгнали из партии и хотят лишить депутатства (видео)

Бывшего мэра Славянска выгнали из "Партии мира и развития" за ее действия в ходе избирательной компании. Но лишить Нелю Штепу статуса депутата горсовета в ближайшее время не получится.

Политический совет "Партии мира и развития" заявляет о своем намерении лишить Нелю Штепу мандата, однако нынешнее законодательство дает ей иммунитет на один год, передают Новости Донбасса.

"В Избирательном кодексе появилось такое понятие, как императивный мандат. По закону Нелю Игоревну возможно будет отстранить от выполнения обязанностей депутата Славянского городского совета через год", — сообщает глава партии Ирина Ольховая.

Также "Партия мира и развития" подписала меморандум о сотрудничестве с "Оппозиционным блоком". Партии будут координировать свои действия в горсовете и уже выразили поддержку новоизбранному мэру Вадиму Ляху.

"Это не заявление от партии. Партия имеет хороших юристов, и они бы этого ничего не написали, поэтому я знаю, что это было провокацией со стороны моих оппонентов", — так прокомментировала решение партии сама Неля Штепа.

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Недовольство партийцев вызвал тот факт, что Неля Штепа перед вторым туром выборов мэра Славянска поддержала кандидата от ОПЗЖ Придворова, а не Вадима Ляха, как это сделала ее партия. Из-за этого в партии сразу сообщили, что намерены исключить Штепу из своих рядов.

Ранее сообщалось, что Штепа баллотировалась в мэры Славянска, однако она не прошла во второй тур.