Обвиняемая в сепаратизме Штепа зарегистрирована кандидатом в мэры Славянска

Городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала экс-мэра Славянска Нелю Штепу кандидатом на должность городского головы.

Об этом сообщило издание "Деловой Славянск" со ссылкой на решение комиссии. А сама Штепа – написала в Facebook.

Также, на этом же заседании зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты городского совета 37 членов городской организации “Оппозиционный блок – Партия мира и развития”.

Денежный залог кандидата на должность городского головы Славянска составляет около 20 тыс. грн.

Напомним, бывшей голове Славянска Неле Штепе еще в 2014 году объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и создании террористической организации. Она все еще находится в статусе подсудимой, так как приговор по ее делу не вынесен.

На суде Штепа объясняла, что призывала Путина ввести войска в Славянск под угрозами террористов, а интервью для российских изданий даны "под дулом автомата". Поэтому своей вины она не признает. Суды постоянно переносятся – в начале июля очередное заседание перенесено из-за неявки свидетелей.

Осенью прошлого года Штепа выиграла дело против Украины в Европейском суде по правам человека. Ей присудили 3,6 тысячи евро компенсации морального вреда и судебных расходов. Она жаловалась, что ее предварительное заключение было неоправданным, а уголовное производство – необоснованно длительным.

В конце мая этого года Штепа стала фигурантом еще одного дела по событиям 2014 года в Славянске.