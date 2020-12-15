"Нужно дать ответочку". "Слуга народа" вызвал российские власти на "пацанские разборки"

Нардеп Шевченко считает, что если от "Слуг народа" не будет ответной реакции на российские санкции, то "завтра может полететь что-то еще".

Депутат фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко, комментируя попадание ряда украинских политиков, в том числе его коллег по фракции, в "санкционный список" Российской Федерации, заявил, что парламенту Украины необходимо дать на это "ответочку". Об этом он сказал во время эфира на телеканале "Наш".

"Сейчас парламенту и фракции "Слуга народа" нужно дать "ответочку". Потому что если это так просто проглотят — завтра полетит еще что-то. На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мирятся. Если в морду не дал — будешь сидеть в туалете до дембеля. Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне", — сказал Шевченко.

"Слуга народа" считает, что всех, кто попал в "санкционный список", российские власти сделали "упоротыми" для дипломатических миссий с РФ, в том числе — на территории ОРДЛО.

"Вы спрашивали "Кто бы мог быть переговорщиком?". Помните, я говорил "Давайте я поеду в Донецк?". Теперь я не могу, Качура не может, никто не может. То есть нас всех сделали, грубо говоря, упоротыми", — сказал Шевченко.

Он приравнял российские санкции, которые ввели против украинских политиков, к украинской "люстрацией".

"Это российская "люстрация" по отношению к фракции "Слуга народа", — считает нардеп.

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Напомним, недавно стало известно, что российский премьер-министр Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины, добавив туда, в том числе, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Также под санкции попали депутаты фракции "Слуга народа" Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский и Ольга Василевская-Смаглюк, а также выбывший Гео Лерос.

4 сентября 2020 российские власти расширили список украинцев, против которых вводятся санкции. В частности, Россия ввела санкции против 41 украинца, в том числе пятого президента Петра Порошенко и сложившего мандат нардепа Святослава Вакарчука.

1 ноября 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении санкций в отношении 322 физических лиц и 68 компаний из Украины.