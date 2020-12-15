Пшонка отдыхает: в сети обсуждают дворец бывшего главы Одесского облсовета (фото)

Правоохранители проводили обыски в особняке Сергея Паращенко в бахилах.

Пользователи интернета удивились роскоши, в которой живет бывший председатель Одесского областного совета Сергей Паращенко. Снимки из внутренних залов дворца политика появились в сети после того, как правоохранители провели в нем обыски.

[ + – ] СБУ-шники проводят обыск в особняке Паращенко в бахилах Фото: "Любимый город" [ + – ] Обыск в особняке Сергея Паращенко Фото: "Любимый город" [ + – ] Обыск в особняке Сергея Паращенко Фото: "Любимый город" [ + – ] Обыск в особняке Сергея Паращенко

"Нет, это не дом Индийского Раджи, это скромная хибарка Сирёженьки Паращенко, бывшего главы Одесского облсовета", — написал в Facebook Руслан Малявский, опубликовавший снимки из дворца Паращенко.

А в публикации на своей Facebook-странице журналист Виктор Малиновский так прокомментировал снимки:

"А что делает в Версале СБУ? Нет, это СБУ проводит обыск у бывшего чинуши (председателя одесского облсовета Паращенко). Наше СБУ столь брутальное, не хочет царапать царские покои обыскиваемого и надело бахилы. Мир сошел с ума. Правоохранители, которые в полной амуниции штурмом должны брать дом подозреваемого и мордой положить его на пол… а они надевают бахилы, чтобы не поцарапать этот пол", — написал Малиновский.

Пользователи интернета под опубликованными фотографиями писали следующее: "Бахилы надели. Челядь, блд", "Один "домик" — это, как минимум 15 разрушенных украинских сел", "Я понимаю что считать чужие деньги плохо, но меня почему-то эта ху**я бесит", "Может он тоже решил построить жене Тадж Махал", "Бахилы — это пять!!!", "Холопы боятся натоптать у господина", "Дворцы, мрамор, золото. А меня лишили возможности оплачивать вшивую квартирочку. Задолженность — 3 месяца, потому что пенсия в полтора раза меньше стоимости коммунальных услуг".

Сайт od.vgorode.ua сообщает, что особняк Паращенко является почти точной копией Одесского оперного театра. Его площадь превышает 2 тыс. кв. м, а в подвале есть паркинг для 10 автомобилей.

Одесский сайт "Любимый город" рассказал, что представители фискальной службы и СБУ провели обыски у Паращенко якобы "по подозрению в налоговых махинациях и отмывании бюджетных средств".

О том, что у него проводили обыски, Паращенко и сам написал на своей странице в Facebook.

"У нас обыски)) СБУ убеждает любить Зелёную команду и все их "покращення", — написал политик.

Напомним, в 2014 году среди вещей беглого бывшего генпрокурора Виктора Пшонки было обнаружено много яиц Фаберже, которые, по оценкам экспертов, могут быть современными копиями, а также картина, где соратник Януковича изображен в виде Цезаря.