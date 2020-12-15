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Пшонка отдыхает: в сети обсуждают дворец бывшего главы Одесского облсовета (фото)

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Фото: "Любимый город" | Сотрудники СБУ проводят обыск в особняке Паращенко в бахилах

Правоохранители проводили обыски в особняке Сергея Паращенко в бахилах.

Пользователи интернета удивились роскоши, в которой живет бывший председатель Одесского областного совета Сергей Паращенко. Снимки из внутренних залов дворца политика появились в сети после того, как правоохранители провели в нем обыски.

особняк паращенко, бахилы, обыск
СБУ-шники проводят обыск в особняке Паращенко в бахилах
Фото: "Любимый город"
особняк паращенко, бахилы, обыск
Обыск в особняке Сергея Паращенко
Фото: "Любимый город"
особняк паращенко, бахилы, обыск
Обыск в особняке Сергея Паращенко
Фото: "Любимый город"
особняк паращенко, бахилы, обыск
Обыск в особняке Сергея Паращенко
особняк паращенко, бахилы, обыск
особняк паращенко, бахилы, обыск
особняк паращенко, бахилы, обыск
особняк паращенко, бахилы, обыск

"Нет, это не дом Индийского Раджи, это скромная хибарка Сирёженьки Паращенко, бывшего главы Одесского облсовета", — написал в Facebook Руслан Малявский, опубликовавший снимки из дворца Паращенко.

А в публикации на своей Facebook-странице журналист Виктор Малиновский так прокомментировал снимки:

"А что делает в Версале СБУ? Нет, это СБУ проводит обыск у бывшего чинуши (председателя одесского облсовета Паращенко). Наше СБУ столь брутальное, не хочет царапать царские покои обыскиваемого и надело бахилы. Мир сошел с ума. Правоохранители, которые в полной амуниции штурмом должны брать дом подозреваемого и мордой положить его на пол… а они надевают бахилы, чтобы не поцарапать этот пол", — написал Малиновский.

Пользователи интернета под опубликованными фотографиями писали следующее: "Бахилы надели. Челядь, блд", "Один "домик" — это, как минимум 15 разрушенных украинских сел", "Я понимаю что считать чужие деньги плохо, но меня почему-то эта ху**я бесит", "Может он тоже решил построить жене Тадж Махал", "Бахилы — это пять!!!", "Холопы боятся натоптать у господина", "Дворцы, мрамор, золото. А меня лишили возможности оплачивать вшивую квартирочку. Задолженность — 3 месяца, потому что пенсия в полтора раза меньше стоимости коммунальных услуг".

Сайт od.vgorode.ua сообщает, что особняк Паращенко является почти точной копией Одесского оперного театра. Его площадь превышает 2 тыс. кв. м, а в подвале есть паркинг для 10 автомобилей.

Одесский сайт "Любимый город" рассказал, что представители фискальной службы и СБУ провели обыски у Паращенко якобы "по подозрению в налоговых махинациях и отмывании бюджетных средств".

О том, что у него проводили обыски, Паращенко и сам написал на своей странице в Facebook.

"У нас обыски)) СБУ убеждает любить Зелёную команду и все их "покращення", — написал политик.

Напомним, в 2014 году среди вещей беглого бывшего генпрокурора Виктора Пшонки было обнаружено много яиц Фаберже, которые, по оценкам экспертов, могут быть современными копиями, а также картина, где соратник Януковича изображен в виде Цезаря.