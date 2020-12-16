Елена Зеленская: Мужу постоянно даю советы, президенту – почти никогда

Первая леди страны старается не вмешиваться в политику, но может озвучить свое мнение.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала ВВС Украина, что старается не вмешиваться в политику, хотя часто посещает Офис президента.

На вопрос журналистов, как часто она дает советы своему мужу, первая леди ответила: "Как мужу – постоянно. Как президенту – почти никогда. Как мой муж – он всегда прислушивается, а у президента для этого есть советники".

По данным собеседников издания в Офисе президента, Владимир Зеленский "очень уважает" мнение жены.

"Она не дает советы, но может озвучить свое мнение. При этом очень корректна в своих высказываниях. И я не думаю, что комментирует какие-то политические решения. В частности, публично. Никогда", – рассказал один из собеседников.

Елена Зеленская часто сопровождает своего мужа во время зарубежных поездок, и даже имеет свой собственный график, который предусматривает встречи с первыми леди других стран.

"У жены президента сложились теплые отношения с первой леди Франции Брижит Макрон, женой президента Польши Агатой Корнгаузер-Дудой, первой леди Турции Эмине Эрдоган и многими другими", – рассказали в Офисе президента.

Напомним, 13 декабря Елена Зеленская открыла финальный этап вторых украинских "Игр непокоренных" для ветеранов АТО.