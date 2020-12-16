Зеленский обратился к Раде с просьбой допустить войска других стран в Украину для учений

На учения из бюджета Украины планируют потратить более 38,5 млн грн.

16 декабря на сайте Верховной Рады Украины появился законопроект №4499 об одобрении решения президента Владимира Зеленского касательно допуска вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях. Президент определил проект Закона как "неотложный". Его уже направили на рассмотрение профильного комитета.

В объяснительной записке к законопроекту указано, что документ согласован с МИДом, Минэкономики, Минфином, МВД, Мининфраструктуры и СБУ. 4 ноября Минюст представил свои выводы касательно решения, отметив, что никаких замечаний к нему нет.

Расходы на многонациональные учения должны быть компенсированы за счет бюджетных средств Минобороны Украины на 2021 год в рамках программы "Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны".

Отметим, во время выступления в ВРУ 15 декабря глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что в госбюджете страны на 2021 год расходы на безопасность и оборону составят 5,93% от ВВП Украины.

Напомним, 14 декабря украинские ветераны АТО и ООС отправились в Косово как миротворцы в составе международных сил KFOR, поддерживающих мир в частично признанной республике под патронатом НАТО.