"Не критиковать министров и коллег по фракции": "Слугам" предложили новое фракционное соглашение

Согласно тексту соглашения, нардеп обязан в СМИ, соцсетях и на других площадках рассказывать об успешных инициативах Зеленского.

Издание Lb.ua сообщило, что источник передал им фото текста нового соглашения, которое предлагают подписать всем нардепам фракции "Слуга народа". Текст составил якобы глава фракции Давид Арахамия. Согласно документу, все нардепы от "Слуги народа" не должны критиковать министров и коллег по фракции.

Также подписавшие документ обязаны посещать все пленарные заседания и заседания комитетов, придерживаться депутатский дисциплины и этики, лично участвовать в голосованиях и сообщать, если по каким-то голосованиям их позиция отличается от позиции фракции.

"Такие новые правила игры нам сегодня предложили. Очевидно, формализация отношений", — рассказал источник Lb.ua из "Слуги народа".

Согласно тексту документа, "Слуги народа" также привлекаются к "распространению в СМИ, соцсетях, телеграмм-каналах и на округах информации об успешно реализованных инициативах президента Зеленского и их фракции".

Также, согласно тексту соглашения, нардепы должны будут сообщать пресс-службу фракции касательно своего участия в эфира телеканалов и СМИ и согласовывать с ней "донесение до СМИ позиции фракции касательно неоднозначных резонансных для общества вопросов информационной повестки".

Все подписавшие соглашение обязаны будут защищать позицию партии и фракции в медиапространстве.

"Я подписал. Мне все равно. Я буду вести себя как хочу в пределах законов. Но многие не подписывает", — сообщил редакции Lb.ua другой нардеп от "Слуги народа".

Отметим, еще до парламентских выборов 2019 года кандидаты в нардепы от партии "Слуга народа" подписали меморандум, в котором обязались посещать все без исключения заседания комитетов и пленарные заседания ВРУ, голосовать лично, поддерживать законопроекты, предусмотренные программой их партии и многое другое. Меморандумом предусматривалось и обязательство депутатов сложить мандат в случае нарушения принципов партии, положений меморандума, выхода или исключения из фракции.

Однако уже в сентябре были зафиксированы первые явные факты нарушения меморандума (двое "Слуг народа" "кнопкодавили" за коллег), а мандат до сих пор так никто и не сложил.

Напомним, 19 октября "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что вместе с коллегами разработал новый этический кодекс для монобольшинства в ВРУ, который должен был сделать "перезагрузку" фракции.