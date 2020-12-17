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Рада приняла закон об "инвестиционных нянях" во втором чтении и в целом

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Верховная рада, законопроект, инвестиционные няни, инвестиции
Фото: Слово и Дело | Закон принят в целом

Законопроектом предусматривается освобождение инвестпроектов от 20 млн евро от уплаты отдельных налогов.

Во втором чтении за законопроект №3760 "Про государственную поддержку инвестиционных проектов со значительными инвестициями" проголосовали 252 народных депутата, сообщается на сайте Верховной Рады.

Инвестиционный проект, для получения поддержки от Кабмина, должен соответствовать следующим критериям:

  • Проект должен создавать 80 рабочих мест с зарплатой выше на 15%, чем средняя по региону;
  • Размер инвестиций на протяжении срока реализации должен превышать эквиваленту 20 млн евро. Расчет будет происходить по официальному курсу НБУ в дату фактического инвестирования.

Срок реализации инвестпроекта не должен превышать 5 лет.

Согласно прописанным нормам закона государство будет:

  • Освобождать от налога на прибыль на 5 лет, уплаты НДС и таможенного налога при ввозе нового оборудования.
  • Подключать или проводить за счет местного бюджета необходимые коммуникации
  • Давать приоритетное право на землю или участок государственной, или коммунальной формы собственности

Ранее депутаты отправляли данный законопроект на доработку.

Государство также обязуется гарантировать ведение стабильной хозяйственной деятельности в таких инвестпроектах. Договор о поддержке будет заключаться напрямую с Кабмином.

Напомним, что во время форума в Давосе Зеленский впервые озвучил идею инвестиционных нянь для инвесторов.