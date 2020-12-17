Рада приняла закон об "инвестиционных нянях" во втором чтении и в целом

Законопроектом предусматривается освобождение инвестпроектов от 20 млн евро от уплаты отдельных налогов.

Во втором чтении за законопроект №3760 "Про государственную поддержку инвестиционных проектов со значительными инвестициями" проголосовали 252 народных депутата, сообщается на сайте Верховной Рады.

Инвестиционный проект, для получения поддержки от Кабмина, должен соответствовать следующим критериям:

Проект должен создавать 80 рабочих мест с зарплатой выше на 15%, чем средняя по региону;

Размер инвестиций на протяжении срока реализации должен превышать эквиваленту 20 млн евро. Расчет будет происходить по официальному курсу НБУ в дату фактического инвестирования.

Срок реализации инвестпроекта не должен превышать 5 лет.

Согласно прописанным нормам закона государство будет:

Освобождать от налога на прибыль на 5 лет, уплаты НДС и таможенного налога при ввозе нового оборудования.

Подключать или проводить за счет местного бюджета необходимые коммуникации

Давать приоритетное право на землю или участок государственной, или коммунальной формы собственности

Ранее депутаты отправляли данный законопроект на доработку.

Государство также обязуется гарантировать ведение стабильной хозяйственной деятельности в таких инвестпроектах. Договор о поддержке будет заключаться напрямую с Кабмином.

Напомним, что во время форума в Давосе Зеленский впервые озвучил идею инвестиционных нянь для инвесторов.