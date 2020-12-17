Решение Молдовы о повышении статуса русского языка опасно для региона, – Данилов

В Молдове принят закон, вернувший русскому статус языка межнационального общения.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал опасным для региона решение Молдовы о повышении статуса русского языка. По его словам, Россия не хочет терять влияние в регионе.

Об этом он говорил во время онлайн-встречи с главой Бюро нацбезопасности Польши Павелом Солохом.

16 декабря парламент Молдовы принял закон о повышении статуса русского языка. Закон является инициативой действующего президента Игоря Додона, который в ближайшее время уступит пост Майе Санду. Статус языка межнационального общения русский потерял в 2018 году после решения Конституционного суда Молдовы.

Новый закон закрепляет право представителей любых национальностей и этносов на изучение родных языков, гарантирует обучение как на государственном – молдавском, так и на русском языках. Кроме того, госорганы обязаны при необходимости давать на русском письменные ответы на запросы граждан.

Избранный президент Молдовы Санду видит в принятом законе "угрозу единству" общества.

Напомним, что в СССР не было понятия "государственный язык". В 1960-х годах русский язык назвали "средством межнационального общения народов СССР" (формулировка из "Большой советской энциклопедии"). Но власти всегда делали акцент на том, что народы СССР изучают русский язык "добровольно".

В эпоху Перестройки в ряде республик Прибалтики и Закавказья языковой вопрос был поднят националистами как аргумент в пользу выхода из состава СССР. В ответ союзный центр пошел на ужесточение языковой политики. Однако даже в принятом в марте 1990 года законе "О языках народов СССР" русский был назван лишь официальным. Статус государственного он получил только в России (с 1991 года) и в Беларуси (с 1995 года, наряду с белорусским).

Напомним, в сентябре Одесский окружной административный суд удовлетворил иск заместителя прокурора Одесской области и признал недействительным решение Одесского горсовета о предоставлении русскому языку в городе статуса регионального.