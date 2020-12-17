Рада в январе повторно рассмотрит вопрос о назначении Витренко, – Арахамия

По неофициальной информации, активнее других против Витренко выступают спикер парламента Дмитрий Разумков и олигарх Ринат Ахметов.

На сегодняшний день нет альтернативной кандидатуры на должность министра энергетики, поэтому назначение Юрия Витренко повторно вынесут на голосование Рады в январе. Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Причину провального голосования Арахамия видит в том, что Витренко перед голосованием "из-за сжатых сроков" не встретился со всеми фракциями. "Много депутатов чувствуют себя обиженными, поскольку не имели доступа к телу, чтобы пообщаться. Я считаю, что это отняло 20–30% голосов", – пояснил он.

Витренко предварительно встречался с фракцией "Слуга народа", но при голосовании за него голоса отдали только 153 ее депутата.

Как сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, Витренко на должность продвигают Офис президента в сотрудничестве с Игорем Коломойским. Активнее других против Витренко выступают спикер парламента Дмитрий Разумков и олигарх Ринат Ахметов.

Напомним, на заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики.

После голосования Витренко пожелал нардепам "найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее".

За несколько дней до голосования в Раде неожиданно закончилась давняя конфликтная история, связанная с выплатой Витренко премии за победу в судах над "Газпромом". Он получил пятилетние ОВГЗ на сумму 4 млн долларов.