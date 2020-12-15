"Слуги народа" проведут собеседование с кандидатами в новые министры: кто они

Руководителей могут получить и министерства, которые были ликвидированы год назад, а сейчас восстанавливаются.

В 18:30 15 декабря должно начаться заседание фракции "Слуга народа", на котором депутаты проведут собеседование с претендентами на должности глав пяти министерств. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк, а источник Фокуса во фракции "Слуг" подтвердил эту информацию.

На должность первого вице-премьера и одновременно министра энергетики рассматривается Юрий Витренко. Последнее его место работы – исполнительный директор "Нафтогаза Украины", откуда он был уволен несколько месяцев назад. Официальная причина – его должность попала под сокращение.

Министром образования и науки может стать Сергей Шкарлет, который сейчас является исполняющим обязанности главы МОН.

Минэкологии, которое пока только создается (возрождается после объединения с Минэнергетики осенью 2019 года) может возглавить Роман Опимах. Он с 2019 года возглавляет Госгеонедра.

Возглавить Минагро, которое выделяется из Минэкономики (их объединили также осенью 2019-го), может Роман Лещенко. С июня 2020 он возглавляет Госгеокадастр, а до этого был уполномоченным правительства по земельным вопросам.

На Министерство ветеранов планируется Юлия Лапутина, которая стала второй в истории Украины женщиной, получившей генеральское звание. В 2010–2012 годах она была заместителем начальника Центра специальных операций "А" СБУ. 14 апреля 2014 года в составе первой группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме. В сентябре – декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в АТО. С 2014 года занимала должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Входит в состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Ожидается, что президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль будут присутствовать на заседании фракции.