"Возможно, у ОП есть какое-то свое решение", – Ермак встретится с протестующими ФОПами

В "Слуге народа" заявляют, что надеяться предпринимателям особо не на что: принятый закон об отсрочке введения РРО – это консолидированная и окончательная позиция властей.

Глава налогового комитета Рады, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев рассказал о предстоящих переговорах Офиса президента с предпринимателями, уже вторую неделю устраивающими митинги в Правительственном квартале Киева.

Так, отвечая на вопрос журналиста PavlovskyNews, о том, могут ли в ОП пойти на уступки в отношении ФОПов и отменить этот закон, Гетманцев заявил: "Я бы не принимал такого решения, а если примут – то примут. Я не знаю какая позиция у Офиса президента. Возможно, у них есть какое-то свое решение. Давайте дадим им возможность принять это решение".

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"Хотя я вам напомню, что законопроект, который был проголосован 1-го декабря, готовился в Офисе президента вместе с Кабинетом министров и вместе с представителями фракций парламента. То есть это уже – консолидированная позиция. Но может там что-то еще есть. Я точно не мешаю им договориться", – добавил Гетманцев.

Отметим, что в пятницу, 18 декабря в 16:00 пройдет селекторное совещание с главой ОП Андреем Ермаком касательно требований ФОПов, на которое пригласили протестующих предпринимателей с Майдана.

Недавно при президенте Владимире Зеленском решили создать "Координационный совет по решению проблем микробизнеса", в который войдут предприниматели из каждого региона, независимые эксперты, а также представители Кабмина и Офиса президента. Возглавит этот орган Андрей Ермак.

На днях Фокус разбирался, перерастут ли протесты представителей мелкого бизнеса в новый Майдан, а также в том, как на сложившуюся "патовую" для обеих сторон конфликта ситуацию повлияет возможный локдаун в январе.