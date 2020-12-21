Юлия Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента

Зеленский похвалил Ковалив и отметил, что она остается в его команде.

21 декабря Юлия Ковалив написала на своей странице в Facebook о том, что она покидает должность заместителя руководителя Офиса Президента. Она сообщила, что это был "невероятный опыт и большая ответственность".

"И я благодарю Владимира Зеленского и каждого, с кем мы работали вместе и достигали результатов. Это большая командная работа. И именно командная работа является залогом успеха и быстрых изменений, которые ожидают украинцы. Поэтому спасибо всем и каждому, кто помогал и поддерживал", — написала Ковалив.

Она перечислила значительные с ее точки зрения достижения команды президента Зеленского: запуск рынка земли и аукционов по приватизации госимущества, либерализация отрасли спирта, принятие законов о господдержке инвестиционных проектов и о внутреннем водном транспорте, старт ряда кредитных программ по поддержке малого бизнеса и т.д.

Ковалив отметила, что и в дальнейшем будет прикладывать усилия для того, чтобы сделать Украину сильнее в экономическом плане, а благосостояние украинцев увеличивалось.

В Офисе президента сообщили, что Ковалив покидает должность по собственному желанию.

"Президент Украины Владимир Зеленский отметил важную роль госпожи Юлии в своей команде. По словам главы государства, она сделала весомый вклад в экономическое развитие Украины. Так, при ее участии были наработаны меры по поддержке людей и бизнеса на период усиления карантинных ограничений, принят ряд важных законов и налажено тесное сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ", — сообщили в ОП.

В аппарате президента сообщили, что Зеленский ценит высокую профессиональность и устремленность Ковалив к результату, потому она остается в команде главы государства "до новых профессиональных свершений".

Отметим, Ковалив начала работать в Офисе президента в сентябре 2019 года. Там она занималась экономическим блоком. Ковалив является заместителем секретаря Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

Ковалив была первым замминистра экономики с июня 2015 года по ноябрь 2016 года. Также ранее она возглавляла Набсовет НАК "Нафтогаз Украины".

В рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала Фокус" в 2020 году она заняла 4 место.