Главой Фискальной службы назначен налоговик времен Януковича Вадим Мельник

При президенте Викторе Януковиче Мельник возглавлял Управление расследования особо важных дел Налоговой милиции.

В понедельник вечером, 21 декабря на экстренном заседании Кабинета Министров Вадима Мельника утвердили новым руководителем Государственной фискальной службы Украины.

Об этом у себя в Telegram сообщил нардеп "ЕС" Александр Гончаренко. Примерно за полчаса до публикации о Мельнике, нардеп рассказал о назначении Юрия Витренко новым временным главой Министерства энергетики.

"На этом же экстренном заседании Кабмина Вадим Мельник назначен председателем Государственной фискальной службы", – написал Гончаренко. До этого обязанности председателя Фискальной службы исполнял Сергей Солодченко.

Информацию подтвердил у себя в Facebook народный депутат от "СН" Василий Мокан: "Сегодня вечером на внеочередном заседании Кабмина чиновники проголосовали за назначение Мельника Вадима Ивановича – председателем Государственной фискальной службы Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)".

Отметим, что Кабинет министров согласовал кандидатуру Мельника на посту главы ГФС еще 9 декабря.

Вадим Мельник работает в сфере налоговой политики еще с 2000-х. С 2000 по 2001 он исполнял обязанности старшего следователя следственной группы налоговой милиции Васильковской ОГНИ Киевской области, а в дальнейшем занимал руководящие должности в органах Налоговой службы управления налоговой милиции.

При президенте Викторе Януковиче Мельник возглавлял Управление расследования особо важных дел (вплоть до 2013 года), также работал в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году – стал заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФСУ, а позже – возглавил это управление. В 2016 году Мельник подал декларацию в связи с увольнением с должности, в которой (при 270 тысячах гривен зарплаты) зафиксирован подарок от брата в размере 2,5 миллиона гривен.

После увольнения, в 2016 году Вадим Мельник стал соучредителем юридической компании "Правовая и экономическая безопасность", занимающейся юридическим сопровождением экономической безопасности юридических лиц и защитой интеллектуальной собственности. Мельник также является соавтором концепции создания Национального бюро финансовой безопасности Украины.