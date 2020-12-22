Украина представила Европарламенту "Крымскую платформу"

Первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова рассказала европейским депутатам об ухудшении ситуации на оккупированном полуострове.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова вместе с депутатами Верховной Рады представила Европарламенту "Крымскую платформу" в рамках серии публичных мероприятий "Европейские дебаты".

Мероприятие проходило онлайн передает пресс-служба МИД.

Джапарова рассказала европейским депутатам об ухудшении ситуации на оккупированном полуострове, в частности, о растущей милитаризации, поставках туда российских вооружений, способных переносить ядерное оружие, а также размещении военного персонала России.

"Все это представляет серьезную угрозу безопасности Азово-Черноморского и Средиземноморского регионов и требует усиленного внимания международного сообщества", – сказала она.

Джапарова подчеркнула, что России должна понести ответственность за политические преследования, бесчеловечное обращение с заключенными, ограничение их доступа к медицинской помощи.

Она также отдельно остановилась на случаях незаконного ведения бизнеса в Крыму некоторыми европейскими компаниями, а также незаконном отчуждении российской властью украинского имущества на полуострове.

Джапарова пригласила евродепутатов присоединиться к новой инициативе Украины – "Крымской платформе" в рамках своих полномочий.

В МИД отметили, что участники мероприятия согласились с важностью привлечения парламентских кругов к усилиям по деоккупации полуострова.

Джапарова призвала ЕС назначить спецпредставителя по вопросам Крыма.

Крымская платформа – это инициированная Зеленским международная площадка, которая должна способствовать деоккупации полуострова, а также защищать права крымчан.

Напомним, страны ЕС продлили санкции против России за Крым и Донбасс еще на полгода. Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН поддержала резолюцию Украины по Крыму.