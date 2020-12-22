"Слуги народа" отчитались об успехах за 2020 год и рассказали о планах на будущее

Завершение децентрализации и открытие рынка земли, по мнению "Слуг", являются одними из главных достижений в 2020 году.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко дали пресс-конференцию по итогам деятельности партии в 2020 году. Об этом сообщает Страна.

Отчитываясь о проделанной работе, в свои победы "Слуги народа" записали то, что завершен год пандемии без тотальной катастрофы, возобновили лабораторную систему и увеличили количество коек для больных COVID-19.

Также Арахамия и Корниенко рассказали о программе "Большое строительство", режиме прекращения огня на Донбассе и о важнейших принятых законодательных изменениях, среди которых — рынок земли, легализация игорного бизнеса и децентрализация.

Также в "Слуге народа" рассказали о планах на 2021 год.

В частности, партия планирует принять закон о всеукраинском референдуме, ввести доплаты пенсионерам, которые достигли 75-летнего возраста, осуществить реформу Конституционного суда и ускорить программу "Большое строительство".

Ранее Александр Корниенко отметил, что благодаря завершению реформы децентрализации местные выборы проходили с новым административно-территориальным делением.