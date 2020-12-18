"Слуга народа" Корниенко назвал две самые успешные реформы за год

Завершение децентрализации и открытие рынка земли, по мнению нардепа, являются одни из самых успешных в 2020 году.

Александр Корниенко отметил, что благодаря завершению реформы децентрализации местные выборы проходили с новым административно-территориальным делением, заявил нардеп во время эфира "Право на власть".

"Самое главное, что в общины спустились полностью деньги, чего не было до этого. Появились прямые межбюджетные отношения – общины получают деньги напрямую из бюджета. Ранее такая возможность была только в городах областного значения, а сейчас – есть у всех", — объяснил свою позицию нардеп.

Земельную реформу он также назвал одной из успешных и необходимых. Корниенко поддерживает возвращение Министерства аграрной политики, что должно способствовать более качественному завершению земельной реформы. При этом он добавил, что для создания министерства не нужно выделять дополнительные средства. Оно создается в рамках существующего бюджета Министерства экономики и развития.

Также глава партии отметил, что благодаря голосам фракций Голоса, Слуги народа и других депутатов удалось оставить 13% акциза от топлива в бюджетах общин.

Посетовал депутат и на упреки в том, что децентрализация якобы привела пророссийские партии на места: " Большинство мэров областных центров не являются представителями этих партий. Большинство председателей областных советов и секретарей — представители не этих партий. Идет нормальное переструктурирование общества, и оно не на сторону этих партий"

Ранее Корниенко называл условия для отставки главы Минздрава.

А президент Зеленский назвал нынешний год, годом "исторических реформ".