Зеленский: Украина в этом году провела "исторические реформы"

"Украина – динамическая европейская страна, которая совершенствует свой инвестиционный климат, чтобы конкурировать на мировом уровне", считает президент.

Во время видеообращения на конференции «Украина: инвестиционная гавань во времена перемен» президент Украины отметил ряд реформ и направлений, по которым движутся изменения в стране.

Мероприятие организовано Офисом по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest при поддержке USAID, сообщает пресс-служба президента.

"Украина – динамическая европейская страна, которая совершенствует свой инвестиционный климат, чтобы конкурировать на мировом уровне, создавать новые возможности для бизнеса и увеличивать прямые иностранные инвестиции", – сказал Зеленский.

По словам президента в Украине приняли "исторические реформы" приняв законопроекты о введении рынка земли, программу доступных кредитов "5-7-9", начали открытую приватизацию. Запустили платформу "Дія", которая переместила Украину в ряд передовых стран с цифровыми паспортами и услугами в онлайне.

Также Зеленский отметил международные компании, которые имеют инновационные мощности в Украине. В частности, он отметил компанию Microsoft, которая планирует инвестировать в страну более 500 млн долларов в развитие облачных сервисов.

Напомним, ранее президент Зеленский провел встречу с главой американской корпорации Microsoft Брэдом Смитом, обсуждали цифровизацию страны.

Ранее министр экономики Петрашко заявлял об успехах программы "5-7-9" в первую неделю кредитования.

2 апреля Минцифры запустило портал "Дія", позднее паспорт в приложении "Дія" приравняли к бумажным аналогам. А с 1 декабря паспорта из приложения начали принимать в банках.

31 марта нардепы приняли законопроект об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года.