Нацбанк разрешил банкам с 1 декабря принимать паспорта из приложения "Дія"

Банки будут принимать как цифровые ID-карты, так и загранпаспорта.

Нацбанк Украины сообщил, что с 1 декабря банки будут принимать электронные паспорта в приложении "Дія" для проведения банковских операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Банки будут принимать как цифровые ID-карты, так и загранпаспорта.

Кроме того, НБУ осовременил ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков.

Нацбанк упростил процедуру принятия банками на исследование банкнот и монет, относительно которых есть сомнения в их подлинности и платежности. На инкассаторские компании будут распространены отдельные требования, которые ранее касались только банков: о необходимости изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в НБУ, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором из-за незаконного вмешательства в устройства для хранения ценностей.

"Такие новации будут способствовать упрощению проведения кассовых операций банков при обслуживании клиентов, а также улучшению качества национальной валюты, находящейся в обращении", — сказано в сообщении.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Минцифры разрабатывает пять цифровых решений для борьбы с COVID-19.