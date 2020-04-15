Кабмин приравнял паспорта в приложении "Дія" к их бумажным аналогам

По словам главы Минцифры Федорова, Украина стала первой страной в мире, в которой можно пользоваться цифровым паспортом и не предъявлять его бумажный аналог

Кабмин принял решение об электронных ID-картах и загранпаспортах, загруженных в приложение "Дія". Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Таким образом, ID-карты и загранпаспорты в приложении "Дія" приравниваются к свои обычным бумажным аналогам.

По словам Федорова, сейчас электронные паспорта тестируют более 17 тыс. человек, а уже на следующей неделе они будут доступны в приложении каждому украинцу.

Министр рассказал, что такие документы могут понадобиться во время путешествий на поезде или самолете, во время медобсуживания и банковских операций, а также при получении админуслуг.

В Минцифре также отмечают, что Украина стала первой страной в мире, в которой можно пользоваться цифровым паспортом и не предъявлять его бумажный аналог.

Как ранее сообщал Фокус:

6 февраля, состоялся официальный запуск разработанного Министерством цифровой трансформации приложения "Дія".

23 мая 2019 года, на iForum в Киеве Зеленский заявил, что мечтает об Украине в смартфоне.

Евросоюз выделит Украине 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления.

Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету.