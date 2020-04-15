Кабмин приравнял паспорта в приложении "Дія" к их бумажным аналогам

2020-04-15 18:53:56

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По словам главы Минцифры Федорова, Украина стала первой страной в мире, в которой можно пользоваться цифровым паспортом и не предъявлять его бумажный аналог

Кабмин принял решение об электронных ID-картах и загранпаспортах, загруженных в приложение "Дія". Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Таким образом, ID-карты и загранпаспорты в приложении "Дія" приравниваются к свои обычным бумажным аналогам. 

По словам Федорова, сейчас электронные паспорта тестируют более 17 тыс. человек, а уже на следующей неделе они будут доступны в приложении каждому украинцу.

Министр рассказал, что такие документы могут понадобиться во время путешествий на поезде или самолете, во время медобсуживания и банковских операций, а также при получении админуслуг. 

В Минцифре также отмечают, что Украина стала первой страной в мире, в которой можно пользоваться цифровым паспортом и не предъявлять его бумажный аналог.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 6 февраля, состоялся официальный запуск разработанного Министерством цифровой трансформации приложения "Дія".
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