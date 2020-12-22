"Избивали на глазах у жены и сына": мэр Броваров рассказал подробности нападения

Игорь Сапожко воспринимает нападение на свой дом, как "политическое давление".

На дом мэра Броваров Игоря Сапожко напали 5 вооруженных людей и избивали его на глазах у жены и 9-летнего сына. Об этом сам градоначальник написал на своей странице в Facebook.

По его словам, нападение произошло в понедельник, 21 декабря, в 21:30.

"Несмотря на то, что все сбережения, которые были в доме, мы отдали сразу, преступники связали ребенка и Марину, и на их глазах начали меня бить. После этого устроили в доме погром и быстро исчезли", – написал Сапожко.

По словам Сапожко, на место происшествия прибыли правоохранители, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

При этом Игорь Сапожко считает, что это был не просто грабеж с целью завладеть имуществом. Мэр воспринимает это нападение, как "политическое давление и расправу в чистом виде", с целью запугать и заставить его снять свою кандидатуру с выборов.

Однако, по словам Сапожко, несмотря на "ужасы, которое пережила семья", запугать его не удастся и сниматься с выборов он не планирует.

"А всем своим оппонентам советую действовать исключительно в правовом поле и не превращать выборы в Броварах в кровавую бойню. Результаты повторных выборов 17 января нас рассудят", – написал он.

Ранее стало известно, что 21 декабря неизвестные напали на дом Игоря Сапожко в селе Гнедин Бориспольского района и ограбили его.

Напомним, в ноябре суд отменил итоги голосования в Броварах на должность мэра города. Иск подал кандидат в мэры от партии "Голос" Андрея Саука.