МИД Украины пообещал отказаться от использования Huawei, – Госдеп США

Все оборудование китайской компании, установленное в ведомственных зданиях МИДа, будет демонтировано.

МИД Украины демонтирует все оборудование компании Huawei, установленное в ведомственных зданиях. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Кит Крач по итогам встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, передает Укринформ.

"Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei из своих зданий, этому примеру последовали и несколько других правительственных учреждений", – сказал американский дипломат.

Он напомнил, что украинская сторона недавно отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания "умного города" в пользу американской компании Cisco.

"Это – мудрые решения", – отметил Крач.

Он также сообщил, что Украина заинтересована во вступлении в инициативу "Чистая сеть", которую поддерживают США. Ее участники отказываются от китайских телекоммуникационных компаний 5G ради информационной безопасности.

"Украина понимает, что стоит на кону", – подчеркнул Крач.

Напомним, 15 мая 2019 года президент США Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Через два дня министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

29 июня 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты прекращают технологическую блокаду китайского концерна Huawei.