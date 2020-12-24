В Запорожье избрали третьего главу облсовета за две последние недели

Нового председателя совета избрала обновленная депутатская коалиция.

Глава Запорожского областного совета Виталий Боговин 23 декабря заявил о своей отставке. В ночь на 24 декабря депутаты избрали председателя облсовета Елену Жук. Она приняла присягу.

Об этом сообщило издание inform.zp.

Кандидатуру Жук выдвинули "Слуги народа". Она ранее работала бухгалтером в фирме у Виталия Боговина, а также была его доверенным лицом на выборах в Верховную Раду.

15 декабря депутаты от партии "Слуга народа", "Еднання", "Оппозиционный блок" и "Батькивщина" провели "альтернативную" сессию облсовета, куда не пустили других депутатов. На ней главой совета избрали Виталия Боговина. После этого из фракции СН вышли четверо депутатов.

17 декабря депутаты от "ОПЗЖ", "Евросолидарности", "За майбутне" и покинувшие СН депутаты избрали главой облсовета Виталия Толочека (он накануне вышел из СН).

18 декабря на сайте Запорожского облсовета появилось сообщение, что проведенное 17 декабря заседание не имеет юридических последствий, а правоохранителям направлено заявление об уголовном преступлении. "Председателем Запорожского областного совета является Боговин Виталий Викторович. Соответствующие сведения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований", – говорится в сообщении.

Третий глава облсовета избран депутатами коалиции, в которую вошли "Слуга народа", "Батькивщина", "Оппозиционный блок" и "За майбутне".