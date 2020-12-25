Лично я бы вышел из Минских соглашений, - Зеленский

По словам президента, Украина пропишет детальный план прекращения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Фокусу сообщил, что он бы вышел из минских соглашений, если бы не риск того, что Евросоюз отменит санкции против России и представителей ОРДЛО.

"Считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел", — рассказал президент.

Несмотря на трудности, Украиной будет подготовлен план прекращения войны на Донбассе.

"Теперь, сидя в шпагате, надо что-то делать, становиться на ноги, потому что иначе будешь медленно продвигаться вперед. Поэтому мы сказали, что с некоторыми моментами не согласны. И пропишем детальный план прекращения войны. Для этого предложили режим тишины и его соблюдение с конкретной даты, не обращая внимания на провокации. Считаю, что первый шаг сделан", — сказал Зеленский.

На вопрос о том, может ли снова Россия напасть на Украину, но со стороны Крыма, Зеленский ответил, что это было бы ужасной ситуацией, но Украина будет воевать и все будут мобилизированы.

"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", — сообщил президент.

Напомним, в 2020 году Крым накрыла рекордная за последние 100 лет засуха: зимой не было снега, весной и летом практически не было дождей. Многие реки полуострова пересохли, а водохранилища, питающие водой крупнейшие города, критически обмелели. Для решения этой проблемы, как утверждают некоторые аналитики, Россия может вторгнуться на неоккупированную территорию Украины, чтобы снова открыть канал с водой из Днепра.