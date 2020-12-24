Кулеба назвал краткосрочную цель Украины в отношениях с Россией (видео)

По мнению министра, необходимо достичь принципа мирного сосуществования с РФ.

Краткосрочная цель Украины во взаимоотношениях с Россией – достижение принципа мирного сосуществования.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"Лично я считаю, что краткосрочная цель в наших отношениях с РФ – это выход на принцип мирного сосуществования. Сейчас есть война между Россией и Украиной. Это факт. Мы должны прекратить войну, вернуть мир в Украину, возобновить нашу территориальную целостность", – сказал Кулеба.

В то же время, в МИДе понимают, что стратегические цели России относительно Украины останутся неизменными.

[ + – ]

По мнению министра, выход на принцип мирного сосуществования отвечал бы интересам Украины.

"Потом, с изменением политики – это уже долгосрочная цель – когда Россия осознает неизбежность украинской независимости, суверенитета, украинского существования, как части западного мира и члена НАТО и ЕС, мы можем перейти к принципу сосуществования, когда мы будем терпеть друг друга и смотреть в новые возможности", – рассказал министр.

Кулеба указал, что после этого уже можно будет заглянуть дальше и "смотреть, на что мы можем выходить с РФ".

По словам Кулебы, необходимо научиться жить с географическим соседом – Россией, а для этого "надо очень трезво, с холодным разумом на нее посмотреть".

Кроме того, министр добавил, что понимание необходимости этой стратегии есть не только у МИД, но и в правительстве, и в СНБО.

Отметим, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что все результаты, которые удалось достичь в урегулировании конфликта востоке Украины, были благодаря нормандскому формату переговоров, где присутствовал Владимир Путин.