Мендель объяснила, как соцсети Зеленского влияют на политику

На твиты украинского президента отвечают мировые политики.

Социальные сети президента влияют на политику Украины, написала на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Я понимаю, что для телеканала "Прямой" новость – то, что соцсети Президента влияют на политику. У предшественника такого не было. Но я не думала, что это новость для стольких людей", – говорится в публикации.

Мендель подчеркнула, что современность диктует новые правила.

"Вот почему на твиты Президента Украины отвечают такие политики, как президент Еврокомиссии, премьер-министр Израиля и др. Сегодня соцсети – это канал коммуникации с миром, канал донесения позиции. Твиттер Президента Зеленского создан преимущественно для коммуникации наружу. И это действительно тот уникальный случай, когда 280 знаков влияют на политику", – написала она.

Фото: Facebook/Iuliia Mendel

Таким образом пресс-секретарь Зеленского отреагировала на то, как "Прямой" подал новость о двух ее твитах, которые помогли укрепить гривну, которая вызвала резонанс и волну насмешек.

Эти слова прозвучали во время онлайн-встречи, организованной Американской торговой палатой в Украине, 22 декабря.

По словам Мендель, что после твита с заявлением президента 2019 году в Украине стабилизировалась инфляция:

"Тогда я была впервые на переговорах с президентом Зеленским, и он рассказал о том, что в истории с "ПриватБанком" он будет находиться на стороне народа, и Украина будет идти в ЕС. Мне удалось дать эти два твита очень быстро, их подхватило очень много медиа, почти все иностранные СМИ. И я помню, что в то время у нас несколько росла инфляция, а не колоссально, но гривна ослабла, и после двух твитов гривна снова стабилизировалась к предыдущему уровню. Это был тот момент, когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране".

Во время этой же встречи Мендель рассказала, что что Владимир Зеленский дал недавно два больших интервью – одно для иностранного издания, другое — для отечественного. И хотя названий СМИ она не указала, стало известно, что президент поговорил с журналистом "Фокуса".

В октябре глава государства пообщался с журналистами четырех украинских телеканалов.