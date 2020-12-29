Выполнили программу на 70%, - Арахамия про успехи работы Верховной Рады

Среди "исторических" достижений – децентрализация, открытие рынка земли, легализация игорного бизнеса, закон о внутреннем водном транспорте и другие.

Все, что не успели принять в нынешнем году, Арахамия надеется, что в Раде примут за І квартал 2021 года, — сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина" политик.

Глава фракции "Слуга народа" отметил, что в уходящем году успели принять важный закон о деривативах и финансовых рынках. По его словам, этот непонятный закон для простого гражданина продемонстрирует следствия его принятия уже в следующем году.

"Если проанализировать наши собственные ожидания и реализацию, то выполнили мы нашу программу примерно на 70%. Достижения, которые можно считать историческими, – это в первую очередь, открытие рынка земли, чего на протяжение 30 лет не могла сделать ни одна политическая сила. Это также принятие закона о внутреннем водном транспорте, поскольку у нас этот вопрос не был урегулирован, то река в Украине была загружена всего лишь на 5%. В как в соседних странах – это 30-35%. А вообще во всем мире судоходные реки – это довольно крупный транспортный узел, через который проходит огромное количество грузов, что сохраняет, в том числе и дороги, так как это самый дешевый вид транспорта", — сказал Давид Арахамия.

Отдельно нардеп отметил о важности легализации игорного бизнеса. Это выводит из тени бизнес, который и так существовал, но не уплачивал налоги. Сейчас же компании начинают приобретать лицензии.

Политик также отметил и то, что сделать не успели: "Реформа СБУ, создание Бюро экономической безопасности вместо фискальной службы, не успели принять во втором чтении закон о референдуме, не успели провести амнистию капиталов".

Напомним, ранее Корниенко от "Слуги народа" назвал две самые успешные реформы за год.