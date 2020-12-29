Аваков написал книгу о несостоявшейся "Харьковской народной республике"

Книга посвящена событиям "русской весны" 2014 года в Харькове, когда сепаратисты пытались создать "ХНР" и захватили здание ХОДА.

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook о том, что из печати вышла его новая книга, которая называется "2014. Мгновения харьковской весны" ("2014. Миттєвості харківської весни").

"Весна 2014-го. Благодаря чему Украина выстояла? Как нашла силы устоять среди подлых ударов, в хаосе предательства и слабости, ошибок и глупости, вероломства и неуверенности?", — написал Аваков.

Он отметил, что эта книга писалась "долго и трудно", поскольку у него было желание не только рассказать об одной из первых побед в этой гибридной войне и не только передать настроение того времени, но и провести осмысление произошедшего в Харькове в контексте общей ситуации в стране.

В книге освещены не только воспоминания Авакова, но и ряда харьковчан, которые стали очевидцами произошедшего. Также в новом произведении министра приводятся различные документы, в том числе материалы разведки, и аудиозаписи переговоров сепаратистов, которые удалось получить благодаря оперативным мероприятиям.

"Эти документы шокируют своим цинизмом и бесчеловечностью, но я уверен, что они должны быть опубликованы и прочитаны – как неопровержимое документальное свидетельство того, что захват Украины был заранее подготовлен и спланирован, сепаратистские группы были организованы и вооружены, а "ихтамнеты" четко координировались российскими спецслужбами", — написал министр.

По словам Авакова, в книге впервые опубликован "План по Харькову и области", электронная переписка кураторов "русской весны", которые разработали стратегию по захвату Слобожанского региона.

[ + – ] Аваков с книгой "2014. Мгновения харьковской весны" Фото: Facebook / Арсен Аваков

Отметим, 7 апреля 2014 года, в день появления "ДНР", в Харькове было объявлено о создании "Харьковской народной республики". Сепаратисты захватили здание Харьковской обладминистрации. Спустя несколько часов спецназовцы из винницкого спецподразделения "Ягуар" взяли штурмом здание, поставив точку в истории "ХНР". Степан Полторак, руководивший спецоперацией, рассказывал, что здание освободили от сепаратистов за 15 минут, причем без единого выстрела.

Напомним, недавно в сети всплыл разговор покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса с захватившими Харьковскую облгосадминистрацию сторонниками "русской весны". Он призвал участников захвата "не играть в войнушку".