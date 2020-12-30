“Борьба с коммунизмом, борьба с Советским союзом — это все маразм”, — нардеп Скороход (видео)

Анна Скороход раскритиковала борьбу с коммунизмом и на эфир пришла в рубашке стилизованную под цвета георгиевской ленты.

Народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход также не понимает, почему в стране запрещена георгиевская лента, — заявила нардеп в эфире телеканала "НАШ".

"Мы должны чтить историю, у каждого своя история. У меня прадед дошел до Берлина. Для него георгиевская ленточка – это был символ победы. Почему мне какой-то недалекий человек должен рассказывать, что это символ зла? Почему история людей делается ничтожной?", — сетует нардеп.

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По словам Скороход мы все рушим, все запрещаем, но при этом то, что было построено при СССР до сих пор сдаем на металлолом. И при этом зарабатываем на этом деньги.

Борьбу с коммунизмом и с Советским союзом она назвала маразмом и болезнью части общества. Депутат связывает это с предыдущей властью. По ее словам, если бы не было решения о запрете коммунистической символики на государственном уровне, то ничего бы этого не было [на эфире обсуждали задержание человека во Львове в шапке с советской символикой].

Напомним, что с 15 июня 2017 года в Украине действует запрет на ношение и пропаганду георгиевской ленты. Ее запрет связан с использованием данной символики сепаратистами во время оккупации Донбасса и Крыма. В народе ее прозвали "колорадской лентой" из-за ассоциации с военной агрессией.

Закон о декоммунизации в Украине действует с 21 мая 2015 года.