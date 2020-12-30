Ольга Шарий заняла первое место в группе "Мастера" в рейтинге по версии читателей Фокуса

Ольгу Шарий поддержали 1201-м голосом.

Супруга известного блогера Анатолия Шария, которая возглавляет интернет-издание "Шарий.net" и является соосновательницей политической партии Ольга Шарий заняла первое место в группе "Мастера" в онлайн-рейтинге самых влиятельных украинцев от focus.ua.

За Ольгу отдали 1201 голос.

В 2017 году Ольга Шарий вошла в топ-20 политических блогеров Украины в Facebook, заняв 4-е место, а в 2020 году возглавила рейтинг самых влиятельных украинок по результатам онлайн-голосования на сайте Фокуса.

Известна резонансными расследованиями. В октябре 2020 года опубликовала документальный фильм "Янтарная Народная Республика", посвященный незаконной добыче янтаря в Житомирской области и пагубным экологическим последствиям этой деятельности.

Правила голосования в читательском рейтинге самых влиятельных украинцев были просты: каждый пользователь мог поддержать выбранных редакцией участников рейтинга или предложить своего. Читатели выбирали тех, кого хотели бы видеть влиятельными завтра, через год, через 5 лет. Победителю рейтинга, а также победителям в отдельно взятых категориях рейтинга Фокус в ближайшее время направит запрос на интервью.