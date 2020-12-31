В Офисе президента анонсировали большую пресс-конференцию Зеленского (видео)

Пресс-конференция может быть приурочена ко второй годовщине президентства Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет большую пресс-конференцию, которая может быть приурочена ко второй годовщине его президентского срока весной 2021 года.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, не назвав конкретных дат пресс-конференции, передает телеканал ZIK.

В частности, на вопрос о том, когда будет следующая встреча с Зеленского с журналистами, она ответила, что большие интервью уже планируются.

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"Пресс-конференцию мы, конечно, планируем на вторую годовщину. Но будут ли предварительные… мы будем давать, если будет какая-либо потребность", – заявила Мендель.

Последний раз большую пресс-конференцию Зеленский проводил 20 мая. Она прошла в Мариинском парке и длилась три часа.