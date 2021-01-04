Минкульт прекратил составлять перечень запрещенных сайтов

На уровне Кабмина ликвидировано ведомство, которое занималось составлением "черного списка".

Правительство перестало формировать список интернет-ресурсов, для которых предлагается запретить доступ пользователям из Украины. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины в ответ на запрос информагентства "Интерфакс-Украина".

"Определение и публикацию перечня сайтов, которые содержат информацию, имеющую признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства, осуществляло Министерство информационной политики, которое в настоящее время находится в состоянии приостановления юридического лица в результате его ликвидации", – заявили в министерстве.

В связи с чем на сегодняшний день и не ведется формирование таких перечней с сайтами-нарушителями.

Отметим, что созданное в 2014-ом году Министерство информационной политики в 2019-ом, спустя пять лет работы, было ликвидировано как самостоятельное ведомство. В частности, его присоединили к Министерству культуры, молодежи и спорта Украины. Последнее, в свою очередь, в 2020-ом году было реорганизовано в Министерство культуры и информационной политики Украины.

Отметим, что с июня 2017 года Мининформполитики обнародовало несколько перечней с десятками интернет-источников, рекомендованных для запрета в Украине.

Первоначально, в списки запрещенных вошли такие интернет-ресурсы, как "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" и ряд подобных им по контенту. Спустя год, в апреле 2018-го министерство направило СБУ еще один "черный список", в который добавило сайты: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

Напомним, в Украине уже второй год подряд пытаются принять новый закон о деятельности медиа. который позволит государству контролировать СМИ, легализирует монополию олигархов в этой сфере и урежет права журналистов.