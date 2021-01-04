Президент Молдовы 12 января посетит Киев с официальным визитом

У Майи Санду будут встречи с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым.

Президент Молдовы Майя Санду 12 января приедет с официальным визитом в Украину. Об этом сообщает пресс-служба молдавского президента.

В Киеве Санду встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Состав официальной делегации Молдовы будет объявлен в ближайшее время.

Санду и Зеленский уже встречались в Киеве – в июле 2019 года. Тогда Зеленский и Санду, которая была на должности премьер-министра страны, обсудили экономическое сотрудничество между странами. Санду тогда заверила, что рассматривает стратегическое партнерство с Украиной как важный фактор собственной безопасности. Зеленский же заявил, что Молдова и Украина не хотят присутствия российских войск на своей территории и навязывания Россией федерализации.

"Украина и Молдова объединены одним совместным желанием: чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывания нам так называемой "федерализации", – сказал Зеленский.

Напомним, в своей инаугурационной речи президент Молдовы Майя Санду обратилась к гражданам своей страны не только на государственном, но также и на русском, украинском и болгарском языках.