Санду в своей инаугурационной речи переходила на украинский язык (видео)

Основную часть своего выступления президент Молдовы произнесла на государственном языке, но также сказала несколько фраз на русском, украинском гагаузском и болгарском языках.

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду в своей сегодняшней инаугурационной речи на короткое время перешла на украинский язык. Основную часть своего выступления она произнесла на государственном румынском языке, но также сказала несколько фраз на русском, украинском гагаузском и болгарском языках.

Церемония инаугурации Санду опубликована на youtube-канале PALATUL REPUBLICII.

"Я буду голосом людей і буду вимагати від відповідальних державних установ вирішувати проблеми громадян", – заявила президент Молдовы.

[ + – ] Цитата на украинском языке на 40 минуте

Своим обращениям к гражданам на разных языках Санду дала посыл, что она на президентском посту будет действовать в интересах всех граждан Молдовы, независимо от их национальности.

Согласно данным переписи 2014 года, в Молдове проживают 6,6% украинцев, без учета неподконтрольного Приднестровья. При этом украинский язык родным назвали почти 4% населения страны. В Приднестровье, по итогам переписи 2015 года, почти 23% жителей назвали себя украинцами.

Напомним, второй тур президентских выборов в Молдове прошел 15 ноября. Согласно итоговым подсчетам, Санду набрала 57,75%, а действующий президент Молдовы Игорь Додон — 42,25%.

10 декабря председатель Конституционного суда Молдовы Домника Маноле объявила Майю Санду новым президентом страны. Уже в январе следующего года она планирует приехать в Украину.