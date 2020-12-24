Санду в своей инаугурационной речи переходила на украинский язык (видео)
Основную часть своего выступления президент Молдовы произнесла на государственном языке, но также сказала несколько фраз на русском, украинском гагаузском и болгарском языках.
Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду в своей сегодняшней инаугурационной речи на короткое время перешла на украинский язык. Основную часть своего выступления она произнесла на государственном румынском языке, но также сказала несколько фраз на русском, украинском гагаузском и болгарском языках.
Церемония инаугурации Санду опубликована на youtube-канале PALATUL REPUBLICII.
"Я буду голосом людей і буду вимагати від відповідальних державних установ вирішувати проблеми громадян", – заявила президент Молдовы.
Своим обращениям к гражданам на разных языках Санду дала посыл, что она на президентском посту будет действовать в интересах всех граждан Молдовы, независимо от их национальности.
Согласно данным переписи 2014 года, в Молдове проживают 6,6% украинцев, без учета неподконтрольного Приднестровья. При этом украинский язык родным назвали почти 4% населения страны. В Приднестровье, по итогам переписи 2015 года, почти 23% жителей назвали себя украинцами.
Напомним, второй тур президентских выборов в Молдове прошел 15 ноября. Согласно итоговым подсчетам, Санду набрала 57,75%, а действующий президент Молдовы Игорь Додон — 42,25%.
10 декабря председатель Конституционного суда Молдовы Домника Маноле объявила Майю Санду новым президентом страны. Уже в январе следующего года она планирует приехать в Украину.