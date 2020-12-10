Избранный президент Молдовы Санду приедет в Украину в январе 2021

Санду приедет в Украину в качестве уже действующего президента.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что избранный президент Молдовы Майя Санду приедет с рабочим визитом в Украину в январе 2021 года. Об этом он написал в Twitter.

"Жду визита избранного президента Санду в январе 2021 года в Украину, чтобы начать новую успешную главу отношений Украины и Молдовы", — написал Кулеба.

В рамках своего визита в Молдову глава МИД Украины встретился с Санду.

Инаугурация Майи Санду назначена на 24 декабря, она приедет в Украину в качестве уже действующего президента.

Второй тур президентских выборов в Молдове прошел 15 ноября. Согласно итоговым подсчетам, Санду набрала 57,75%, а действующий президент Молдовы Игорь Додон — 42,25%.

20 ноября Санду сказала, что Крым — это Украина. Она подчеркнула, что у нее "нет объяснений глупостям", которые наговорил и сделал ее предшественник. 30 ноября она отметила необходимость разморозить отношения Молдовы и Украины.

Благодаря решению парламента Молдовы, принятому 3 декабря 2020 года, контроль за Службой информации и безопасности, главного разведывательного органа страны, переходит от президента к законодательному органу. Теперь директора спецслужбы назначать на пять лет будет парламент. Большинство мандатов в парламенте Молдовы — у Партии социалистов, лидером которой является действующий пока что президент страны Игорь Додон

Напомним, Фокус рассказывал что известно о новом президенте Молдовы Майе Санду.