"Нам нужно разморозить отношения с Украиной", - избранная президентом Молдовы Санду

Санду надеется на получение помощи от других стран для решения экономического и санитарного кризиса в Молдове.

В интервью телеканалу РБК победившая на президентских выборах в Молдове Майя Санду заявила, что их стране необходимо разморозить отношения с Украиной.

"Если мы говорим о сбалансированной внешней политике, то нам нужно разморозить отношения с Румынией и Украиной, потому что у господина Додона не получилось вообще встретиться ни с президентом Румынии, ни с президентом Украины. И будет визит, наверное, президента Румынии в Молдову. Я слышала про приглашение в Киев от президента Зеленского", — сказала Санду.

Она отметила, что им нужно также улучшать отношения и с другими странами, в том числе с Европейским союзом.

"Я считаю, что Молдова может получить больше помощи. Особенно сегодня, когда экономический кризис, когда санитарный кризис. У нас очень много компаний, особенно маленьких компаний, находятся на грани банкротства. К сожалению, правительство не помогло совсем. И нам нужна помощь, чтобы спасать экономику", — сказала Санду.

На вопрос "насколько Молдове важно экономическое сотрудничество с Россией" избранная президентом Молдовы отметила, что 65% экспорта их страны идет в ЕС, однако экономическая связь с РФ для них важна. Санду хочет, чтобы у них были хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком.

Отметим, Зеленский, поздравляя Санду с победой на выборах, написал, что ожидает дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой "для европейского будущего наших народов".

18 ноября глава МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что его министерство уже работает над организацией визита Майи Санду в Украину.

Позже Санду советовала Украине учесть опыт Молдовы в Приднестровье. По ее словам, для разрешения конфликта необходима борьба с коррупцией и пропагандой.

Напомним, бывший премьер-министр Молдовы Майя Санду победила во втором туре выборов главы государства, который прошел в ноябре 2020 года. Действующий президент Молдовы Игорь Додон поздравил лидера партии "Действие и солидарность" Майю Санду с предварительной победой на выборах президента страны. При этом, он заявил о беспрецедентном числе нарушений на выборах и сообщил, что обратится в суд, чтобы оспорить результаты выборов.