Парламент Молдовы уменьшил полномочия избранной президентом страны Санду

Санду лишили возможности контролировать главную разведывательную спецслужбу страны, которую летом 2019 года парламент передал в подчинение президента Додона.

Благодаря решению парламента Молдовы, принятому 3 декабря 2020 года, контроль за Службой информации и безопасности, главного разведывательного органа страны, переходит от президента к законодательному органу. Теперь директора спецслужбы назначать на пять лет будет парламент. Большинство мандатов в парламенте Молдовы — у Партии социалистов, лидером которой является действующий пока что президент страны Игорь Додон, сообщает "Радио Свобода".

3 декабря в Кишиневе состоялась акция протеста против передачи Службы информации и безопасности под контроль парламента. Протестующие вышли с лозунгами "Додон, уходи" и "Справедливость для людей".

Телеканал TV 8 сообщил, что в тот день Майя Санду на брифинге призвала своих сторонников выйти 6 декабря на протест против резонансных решений парламента.

"То, что произошло сегодня, является еще одним доказательством того, что в парламенте собралась группа преступников, которая не уважает конституцию, законы и своих граждан. Когда парламент становится против людей, этот парламент нужно распустить. В воскресенье выходим все на площадь Великого национального собрания, чтобы сказать, что думает народ", — заявила избранная президентом.

Парламентарии инициировали решения, благодаря которым из подчинения президента выведут не только Службу информации и безопасности, но и Службу государственной охраны. На заседании 3 декабря, по словам Санду, были приняты важные законопроекты, в том числе — проект о госбюджете.

"Мы обжалуем эти злоупотребления в Конституционном суде и попросим помощи народа", — подчеркнула избранная президентом Молдовы.

Примечательно, что в июне 2019 года парламент принял решение передать Службу информации и безопасности под контроль президента Додона.

Отметим, в середине ноября стало известно, что президентом Молдовы избрали проевропейскую Майю Санду. Она уже неоднократно заявляла, что необходимо распустить национальный парламент и правительство, подконтрольные Додону.

20 ноября Санду сказала, что Крым — это Украина. Она подчеркнула, что у нее "нет объяснений глупостям", которые наговорил и сделал ее предшественник. 30 ноября она отметила необходимость разморозить отношения Молдовы и Украины.

Напомним, Фокус рассказывал что известно о новом президенте Молдовы Майе Санду.