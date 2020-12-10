Майю Санду официально объявили новым президентом Молдовы

Решение Конституционного суда Молдовы является окончательным и не подлежит обжалованию.

Председатель Конституционного суда Молдовы Домника Маноле объявила Майю Санду новым президентом страны. Об этом сообщает NewsMaker.

Победительница и проигравший в президентской гонке заявляют о зафиксированных нарушениях.

Николай Фомов — адвокат действующего президента Игоря Додона, проигравшего Санду, предложил перенести заседание Конституционного суда, так как по одной из жалоб Додона против Санду нет окончательного решения, но судьи КС отказали ему в этом. Кроме того, Фомов заявил, что штаб Санду "манипулировал общественным мнением", чтобы навредить победе Додона. Также, по словам адвоката, в поддержку Санду высказались президент и премьер-министр Румынии, что запрещено законом о выборах.

Представитель штаба Санду Олеся Стамате заявила, что во время избирательной кампании штаб зафиксировал много нарушений. По ее словам, эти нарушения могли привести к победе Додона.

Председатель КС Домника Маноле сообщила, что объявление Санду избранным президентом является окончательным и не подлежит обжалованию.

Напомним, второй тур президентских выборов в Молдове прошел 15 ноября. Согласно итоговым подсчетам, Санду набрала 57,75%, а действующий президент Молдовы Игорь Додон — 42,25%.

20 ноября Санду сказала, что Крым — это Украина. Она подчеркнула, что у нее "нет объяснений глупостям", которые наговорил и сделал ее предшественник. 30 ноября она отметила необходимость разморозить отношения Молдовы и Украины.

Напомним, Фокус рассказывал что известно о новом президенте Молдовы Майе Санду.