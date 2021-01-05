В Украине создадут Национальный орган интеллектуальной собственности

В 2020 году Кабмин принял все необходимые документы для реформы "Укрпатента".

Национальный орган интеллектуальной собственности станет единым окном по выдаче охранных документов на права интеллектуальной собственности, сообщают на сайте Минэкономразвития торговли и сельского хозяйства.

Создаваться Национальный орган интеллектуальной собственности будет на базе "Укрпатента".

Основные функции органа интеллектуальной собственности:

Прием заявок на госрегистрацию авторского права и договоров, которые касаются прав автора на произведение;

Выдача патентов и свидетельств;

Прием заявок на регистрацию объектов промышленной собственности и проведения их экспертизы;

Подготовка аттестации и регистрации патентных поверенных;

Обеспечивать деятельность коллегиальных органов (Аппеляционная палата и другие);

Осуществлять международное сотрудничество в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности. Представлять интересы Украины в Мировой организации интеллектуальной собственности и других международных организациях;

Выполнение функций Международного поискового органа и Органа международной экспертизы в рамках соглашения с организациями.

Создание органа интеллектуальной собственности позволит улучшить ситуацию с интеллектуальной собственностью в Украине.

Напомним, раньше в Минэкономики рассказали, какими будут цены в 2021 году.