Украина
В Украине создадут Национальный орган интеллектуальной собственности
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В 2020 году Кабмин принял все необходимые документы для реформы "Укрпатента".
Национальный орган интеллектуальной собственности станет единым окном по выдаче охранных документов на права интеллектуальной собственности, сообщают на сайте Минэкономразвития торговли и сельского хозяйства.
Создаваться Национальный орган интеллектуальной собственности будет на базе "Укрпатента".
Основные функции органа интеллектуальной собственности:
- Прием заявок на госрегистрацию авторского права и договоров, которые касаются прав автора на произведение;
- Выдача патентов и свидетельств;
- Прием заявок на регистрацию объектов промышленной собственности и проведения их экспертизы;
- Подготовка аттестации и регистрации патентных поверенных;
- Обеспечивать деятельность коллегиальных органов (Аппеляционная палата и другие);
- Осуществлять международное сотрудничество в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности. Представлять интересы Украины в Мировой организации интеллектуальной собственности и других международных организациях;
- Выполнение функций Международного поискового органа и Органа международной экспертизы в рамках соглашения с организациями.
Создание органа интеллектуальной собственности позволит улучшить ситуацию с интеллектуальной собственностью в Украине.
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