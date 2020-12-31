Нет денег — нет инфляции. В Минэкономики рассказали, какими будут цены в 2021 году

Низкие потребительские расходы будут сдерживать инфляцию, компенсируя эффект роста тарифов, считают в ведомстве.

В течение І-го квартала 2021 года на уровень потребительских цен будут влиять несколько факторов. Об этом говорится в обзоре инфляции, который подготовили в Минэкономики.

Подгонять рост цен будут факторы монетарного и административного характера, прежде всего, повышение тарифов на электроэнергию, природный газ. Также рост будут стимулировать высокая себестоимость многих видов производства, в том числе под влиянием сезонности на продовольственном рынке.

Сдерживать рост цен будет сокращение потребительских расходов на фоне введения в январе локдауна и продления карантина до конца февраля. Потребители будут воздерживаться от необязательных расходов и тратить все большую часть средств на товары первой необходимости.

"Предсказуемая и сдержанная динамика обменного курса гривны в целом не будет искажать ценообразование на потребительском рынке", – говорится в обзоре.

В ноябре потребительские цены выросли больше, чем ожидалось. Этому способствовали, прежде всего, сезонность на продовольственном рынке, низкий урожай, сокращение наполненности рынка, рост себестоимости производства и ряда коммунальных тарифов (на природный газ и отопление). Увеличение спроса на товары первой необходимости стимулировало их подорожание. Одновременно падение спроса на одежду и обувь привело к незначительному снижению цен на них.

Напомним, в ноябре, по данным НБУ, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении и на 1,3% — в месячном. "Такой прирост был выше, чем ожидал Национальный банк. Значительный вклад оказало увеличение стоимости природного газа на европейском рынке, что сказалось на внутренних ценах на газ, отопление и горячую воду", – заявили в НБУ.

Национальный банк ожидает, что индекс потребительских цен после ускорения в первом квартале 2021 года до 5,6%, по итогам второго выйдет за верхнюю границу целевого диапазона регулятора (6%) и достигнет 6,2%. В третьем квартале инфляция ускорится до 6,9%, а в четвертом замедлится до 6,5%.

При нынешней экономической ситуации в стране для поддержки экспортеров и разогрева экономики желательной является инфляция в пределах 6–7%. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министерство экономики прогнозирует инфляцию на 2020 год в 5,9% декабрь к декабрю, тогда как в марте прогноз был 11,6%. Среднегодовой курс планируется 27 грн за доллар (в марте ожидалось 29,5 грн), а на конец года – 28,3 грн. Об этом говорится в Прогнозе социально-экономического развития Украины на 2021–2023 годы.

В государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года).