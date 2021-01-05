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Обнародован первый в 2021 году рейтинг недоверия украинским политикам

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Фото: pravda.com.ua

Лидер по уровню доверия — Владимир Зеленский. А Разумкова и Шмыгаля 30% опрошенных не знают вообще.

Социологическая группа "Рейтинг" провела телефонный соцопрос среди 2500 респондентов во всех областях Украины, кроме временно оккупированной части территорий Донбасса и Крыма. По данным нового замера общественно-политических настроений в стране, рейтинг доверия продолжает возглавлять Владимир Зеленский. При этом доверяют ему менее половины – 41% – респондентов, а не доверяют политику целых 54% опрошенных.

Следом за главой государства в рейтинге доверия идет председатель парламента Дмитрий Разумков с 29% доверяющих ему респондентов и 37% – не верящих его словам. Примечательно, что еще 29% участников исследования заявили, что не знают такого политика.

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Главе "ОПЗЖ" Юрию Бойко доверяют – 27%, не доверяют – 55%. Лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют – 26%, и не доверяют – 69%. Экс-президенту Украины Петру Порошенко доверяют 23% опрошенных и 73% – не доверяют. Главе Кабмина Денису Шмыгалю доверяют лишь 14%, при недоверии в 51%. Причем 28% опрошенных его не узнали.

Также новый опрос "Рейтинга" показал, что электоральные симпатии украинцев пока остаются прежними – президентский рейтинг возглавляет Зеленский: если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

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Рейтинг, опрос, соцопрос, доверия, топ
Рейтинг, опрос, соцопрос, доверия, топ
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Рейтинг, опрос, соцопрос, доверия, топ

Следом за Зеленским по числу избирателей идет Юрий Бойко (с 16,6% рейтинга). За ним – Петр Порошенко с 13,3% симпатиков. Далее в топе расположились: Юлия Тимошенко с 10,5%, Игорь Смешко с 6,4%, Владимир Гройсман с 6,1%, и Олег Ляшко с 4,7%. За Виталия Кличко, согласно опросу, готовы проголосовать только 2,3% из определившихся.

В парламентском рейтинге ведет "Слуга народа" с 21,6%. За "Оппозиционную платформу" готовы проголосовать 17,4%, а за партию "Евросолидарность" – 14,5%. При этом, десятипроцентный барьер перевалила также "Батькивщина" с 10,9%, а пятипроцентный – только две политсилы: партия "Украинская стратегия Гройсмана" с 5,7%, и "Радикальная партия" с 5,6%.

Опрос проводился 2-4 января и затрагивал события уже нового, 2021 года, начиная с отношения к новогоднему поздравлению президента, веры его словам, а также включал в себя вопросы о вере в существование Деда Мороза и Святого Николая.