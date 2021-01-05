Менее половины украинцев положительно оценили новогоднее поздравление Зеленского, - опрос

70% украинцев видели поздравление президента с Новым годом. Из них "положительно" его оценили лишь 43% респондентов.

Согласно результатам соцопроса от группы "Рейтинг", проведенного с 2 по 4 января 2021 года, традиционное новогоднее поздравление от президента Украины видели 70% украинцев.

Из них 43% оценили его "положительно", 35% — "нейтрально", 21% — "отрицательно", а вариант "трудно ответить" выбрал 1% опрошенных.

[ + – ] Как украинцы оценили новогоднее поздравление Зеленского?

В социологической группе "Рейтинг" отметили, что больше всего ответ "отрицательно" давали жители Восточной Украины, люди старшего возраста и избиратели партий "Оппозиционная платформа — за жизнь", "Европейская солидарность", "Свобода" и "Партии Шария".

Отметим, результаты этого же опроса показали, что для 56% респондентов самым любимым из новогодних праздников является Рождество. Около трети — 28% — ответили, что больше всего любят Новый год.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что детям, которые снимались в новогоднем поздравлении Владимира Зеленского, заплатили по 500 грн. Они работали до 3 часов ночи.

Напомним, поздравление Зеленского с Новым годом, которое длится почти 15 минут, слили в сеть за несколько часов до полуночи.

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Глава государства выразил уверенность в том, что 2021 год будет лучше уходящего, при этом призвал поблагодарить и не ругать 2020 год, несмотря на то, что он унес жизни многих выдающихся украинцев.