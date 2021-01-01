"Мы – великий народ": Зеленский пожелал украинцам в новом году мира и счастья (видео)

Президент признался, что хочет написать "Крым – это Украина" не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом. Он пожелал Украине мира, здоровья и счастья в новом году. Об этом он заявил в своем новогоднем видеообращении, которое было построено в формате беседы с детьми 5-9 лет.

По его мнению в 2020 году "были слезы от боли, и слезы от гордости, было то, за что нам стыдно, и то, чем мы гордимся, то, что хочется забыть, и то, чего никогда не забудем".

"И были те, с кем мы стали еще больше друзьями. Те, с кем стали стратегическими партнерами. Те, с кем нас пытались поссорить, но не удалось. Те, кто поддерживал Украину всегда и продолжает это делать. 2020 напомнил, как на самом деле много героев среди нас", – сказал он.

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"Весной мы начали все болеть. Оказалось, что в больницах и аптеках много чего нет. Почему? Просто некоторые потеряли обоняние еще задолго до ковида", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, 2020 год, как и 2014-й, напомнил о героизме украинцев.

"И к нашим военным присоединились наши медики", – отметил президент.

Также глава государства отметил, что в 2020 году удалось сломать стереотип о том, что в Украине невозможно делать хорошие дороги, а также получилось завершить долгострои – детскую больницу "Охматдет" и новый мост в Запорожье.

"У нас нет другого варианта, чем стать сильной страной", – подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, 2020 год вновь доказал, что Украина своих не бросает, вспомнив о возвращении нацгвардейца Виталии Маркива.

"Пусть в Украине будет мир. Всего этого хотят наши дети. Ну а мы? А мы должны все это выполнить", – сказал он.

При этом президент подчеркнул, что на Донбассе в 2020 года удалось достичь самого продолжительного перемирия с начала военных действий.

Глава государства убежден, что мир возможен, он близок, он обязательно будет.

"Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать "Крым – это Украина" не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте", – подчеркнул он.

Он также отметил, что Донецк, Луганск и Крым сейчас живут в другом времени "во всех смыслах этого слова", и призвал жителей оккупированных регионов к единению.

Он напомнил, что в следующем, 2021 году, Украина будем отмечать 30-летие независимости.

"Мы – великий народ… И быть президентом такого прекрасного народа – это большая гордость. И очень большая ответственность", – подчеркнул президент.

Глава государства выразил уверенность в том, что 2021 год будет лучше уходящего, при этом призвал поблагодарить и не ругать 2020 год, несмотря на то, что он унес жизни многих выдающихся украинцев. Президент подчеркнул, что в минувшем году в Украине родилось почти 300 тыс. новых граждан.

"Я искренне поздравляю всех украинцев с Новым годом! Пусть все будут здоровы. Пусть все будут счастливы", – заключил Зеленский.

Отметим, ранее в Сеть слили новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского.