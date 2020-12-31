В Сеть слили новогоднее поздравление президента Зеленского (видео)

В ролике, который длится почти 15 минут, Зеленский рассказывает детям об уходящем 2020 годе.

В Сеть слили новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского. Оно длится почти 15 минут. Ролик обнародовал Telegram-канал Klymenko Time.

Судя по кадрам, обращение президента проходит в формате общения с детьми, которые символизируют будущее Украины. Он говорит им, что "мы живем в прекрасной стране, где есть все".

Зеленский напоминает, что в 2020 году Украину настигли несколько испытаний, в частности авиакатастрофа украинского самолета МАУ в Иране, лесные пожары, наводнение на Прикарпатье, пандемия коронавируса и тому подобное.

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Зеленский также рассказал детям об освобождении пленных, о процентных ставках на кредиты для бизнеса, инфраструктурных проектах, в том числе о завершении строительства моста в Запорожье.

Глава государства в беседе с детьми вспомнил о перемирии и погибших военных, а также об умерших деятелях культуры.

После с обращением к украинцам выступили дети, которые пожелали, в том числе, посадить всех преступников в тюрьмы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский записывает новогоднее обращение сразу в четырех локациях. Обращение президента снимали на Банковой, в Мариинском парке, а также на Михайловской площади и около Софийского собора возле главной елки страны.