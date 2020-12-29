Зеленский записывает новогоднее обращение сразу в четырех местах, – СМИ

Окончательной версии обращения пока нет, есть "отличные идеи, которые пока шлифуются".

Президент Украины Владимир Зеленский записывает новогоднее обращение сразу в четырех локациях. Запись обращения уже подходит к концу. Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники в Офисе президента.

Обращение президента снимали на Банковой, в Мариинском парке, а также на Михайловской площади и около Софийского собора возле главной елки страны.

По словам источника, окончательной версии обращения пока нет, есть "отличные идеи, которые пока шлифуются".

"Еще пишется. Окончательной версии еще нет — есть пока отличные идеи, которые окончательно шлифуются", — говорит источник.

Зеленский в интервью Фокусу рассказал о своих ожиданиях от 2021 года. По словам президента, для него самого 2021 год может оказаться еще более тяжелым, чем 2020-й, но для людей в новом году будет легче.

Напомним, в новогоднем поздравлении в 2020 году Зеленский предложил каждому украинцу ответить на вопрос, кем он является. Он сказал, что независимо от интересов, гражданской и политической позиции, от сферы деятельности, все мы являемся гражданами Украины.

В поздравлении президент употребил фразы на русском, крымскотатарском и венгерском языках