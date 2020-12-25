Зеленский рассказал, что ждет украинцев в 2021 году

По словам президента, для него самого 2021 год может оказаться еще более тяжелым, чем 2020-й, но для людей в новом году будет легче.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Фокусу рассказал о своих ожиданиях от 2021 года.

"Этот високосный год был непростой, он всегда сложнее, жестче. Относительно нового года — для начала надо уточнить, для кого он будет тяжелым. Для меня он будет таким же, как 2020-й, возможно, даже тяжелее. Все зависит, сколько будет вызовов", — говорит президент.

Он также отметил, что 2021-й будет особенным годом.

"Для людей, считаю, будет легче. Идет символический год — 30-летия нашей независимости, это подъем духа, есть чем гордиться. Считаю, что мы сделаем большой праздник, у нас много идей. Думаю, что приедет много иностранных лидеров, которые уважают Украину", — сообщил Зеленский.

По мнению президента, легче будет из-за того, что люди научились бороться с коронавирусом, а также благодаря экономическому подъему.

"Мы научились бороться с коронавирусом. Поэтому, думаю, людям будет легче. Обидно, что люди уже не так боятся и иногда не надевают маски. С другой стороны, прекрасно, что они не боятся и психологически им легче. Экономически также будет легче. Ожидается подъем в экономике — небольшой, но будет", — говорит президент.

Напомним, в Киеве к тридцатилетию независимости Украины, 24 августа 2021 года, состоится военный парад. Парад войск проведут на Крещатике и Майдане Независимости. Такой указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.